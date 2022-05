F1 | GP di Spagna | conferme e disattese

(Di lunedì 23 maggio 2022) La Mercedes è tornata? Lavoriamo per il podio se è possibile. Sono le parole a caldo di Russell, domenica terzo e sul podio con la sua Mercedes, autore di una gara incredibile alle spalle del duo della Red Bull. Weekend di sorprese e situazioni inattese, come il momento negativo di Leclerc e il podio di George. È la sesta tappa ufficiale per il giovane pilota inglese con la Casa di Stoccarda, accanto al pluricampione del mondo Lewis Hamilton. Il week-end porta incitamento Mercedes fa una bella figura sul difficile Circuit de Catalunya-Barcellona, tra temperature torride e raffiche di vento. Il team di Brackley all’inizio della stagione si è trovata in difficoltà, con una W13 complicata, che mal digeriva l’effetto porpoising, a differenza delle altre vetture di testa. il weekend spagnolo è stato utile per tutti i team per testare tutti gli importanti aggiornamenti, con lo ...

Gara da dimenticare per la Scuderia Ferrari quella andata in scena sul circuito di Montmelò, sesta tappa del Campionato Mondiale di Formula 1 2022, Leclerc si ritira, Sainz quarto.Eppure le premesse per weekend in rosso c'erano tutte, peccato che al giro 28 il monegasco si sia dovuto fermare per un guasto meccanico mentre era in testa. Verstappen quindi, una volta superata la M ...