Eva Green dalla parte di Johnny Depp nel processo vs Amber Heard | “Non ho dubbi”

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ilpiù chiacchierato del mondo hollywoodiano vede gli ex-coniugi– sposati nel 2015 e divorziati a un anno di distanza – accusarsi a vicenda di violenza domestica. L’argomento è sulla booca di tutti: Evaè tra i personaggi dello spettacolo che, insieme agli altri utenti in Rete continuano a esprimere pubblicamente la propria posizione, schierandosidi uno o dell’altra. Vi raccomandiamo...: "Non dimenticherò mai la prima volta chemi ha picchiata" L’attrice, salita alla ribalta grazie al suo ruolo nel film The Dreamers – I sognatori di Bernardo Bertolucci, ha condiviso ...

Anche si è schierata su Instagram con la star de "I Pirati dei Caraibi" Non si è presentata sul banco dei testimoni, ma Courtney Love ha voluto comunque dire la sua sul processo Depp - ...ha rotto il silenzio, schierandosi apertamente con l'ex collega di Dark Shadow, Johnny Depp. Ma non è la sola. Ecco chi sta dalla parte del divo e chi da quella dell'ex moglie Amber Heard.