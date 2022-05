Covid, in Campania lieve aumento del tasso di positività. Calano i ricoveri (non quelli in terapia intensiva) (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono appena 968 le persone risultate positive al Covid in Campania nelle ultime 24 ore in Campana a fronte di 7854 test eseguiti di cui 6.144 antigenici e 1710 molecolari con un indice di incidenza del 12,55%, in leggero aumento rispetto all’11,18 di ieri. Il numero dei tamponi effettuati è stato comunque in calo. I morti sono 4 ai quali vanno aggiunti 3 decessi avvenuti nei giorni scorsi ma registratati ieri. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 585, quelli occupati 31, uno in più rispetto a ieri. I posti letto di degenza disponibili sonno 3.160 (tra offerta pubblica e privata), quelli occupati 457 mentre ieri erano 468. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono appena 968 le persone risultate positive alinnelle ultime 24 ore in Campana a fronte di 7854 test eseguiti di cui 6.144 antigenici e 1710 molecolari con un indice di incidenza del 12,55%, in leggerorispetto all’11,18 di ieri. Il numero dei tamponi effettuati è stato comunque in calo. I morti sono 4 ai quali vanno aggiunti 3 decessi avvenuti nei giorni scorsi ma registratati ieri. I posti letto didisponibili sono 585,occupati 31, uno in più rispetto a ieri. I posti letto di degenza disponibili sonno 3.160 (tra offerta pubblica e privata),occupati 457 mentre ieri erano 468. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

