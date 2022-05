Cos' è la setta Ramtha e chi sono i seguaci

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ieri sera una coppia di pensionati ultra sessantenni è stata trovata morta nella sua casa di Spinello di Santa Sofia, in provincia di Forlì. "Dal foro di uscita la dinamica è quella del suicidio", ha dichiarato il medico legale. La coppia probabilmente apparteneva alla comunità dei, unalegata a credenze sull'Apocalisse. L'ipotesi del doppio suicidio collegato al culto sorge da un post it lasciato sul comodino della camera da letto e indirizzato ai figli. "Vogliamo trovare un luogo dove vivere in pace": parole di addio scritte al plurale che indicherebbero la volontà condivisa dei due coniugi di togliersi la vita. Al momento non è ancora chiaro se ci sia un nesso diretto tra il tragico fatto e ladei. Che in passato la coppia sia stata legata al culto però non cidubbi: ...