Cody Rhodes ammette: “Ero un leader orribile per il Bullet Club” (Di lunedì 23 maggio 2022) Cody Rhodes è tornato in quel di Wrestlemania dopo 6 anni di assenza dalla federazione di Stamford ma in tutto quel tempo non è stato di certo con le mani in mano. Prima della sua esperienza in AEW ha fatto anche parte del roster della New Japan dove divento’ addirittura il leader del Bullet Club, storica fazione che ha visto al suo interno alcuni dei migliori wrestler del mondo. Cody è tornato sul suo passato ed ha definito quella parentesi come una delle peggiori della sua carriera. Piu’ nera del BC non puo’ venire… “Ammetto che sono stato un leader terribile ma gli show andavano bene e vendevamo un sacco di biglietti. Ho imparato tanto da quella esperienza“. Leggi su zonawrestling (Di lunedì 23 maggio 2022)è tornato in quel di Wrestlemania dopo 6 anni di assenza dalla federazione di Stamford ma in tutto quel tempo non è stato di certo con le mani in mano. Prima della sua esperienza in AEW ha fatto anche parte del roster della New Japan dove divento’ addirittura ildel, storica fazione che ha visto al suo interno alcuni dei migliori wrestler del mondo.è tornato sul suo passato ed ha definito quella parentesi come una delle peggiori della sua carriera. Piu’ nera del BC non puo’ venire… “Ammetto che sono stato unterribile ma gli show andavano bene e vendevamo un sacco di biglietti. Ho imparato tanto da quella esperienza“.

