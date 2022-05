Caldaie a gas, in arrivo divieto vendita: da quando e cosa cambia (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Caldaie a gas, la vendita sarà vietata. L’obiettivo di fermare il cambiamento climatico – o almeno quello di porre un freno ai danni di quanto già fatto in questi decenni – resta fisso nella mente dell’Unione europea che per realizzare questo ambizioso e urgente intento ha imposto una nuova limitazione: dal 2029 stop a Caldaie autonome a gas spiega laleggepertutti.it. La Commissione europea ha, infatti, pubblicato le linee guida sul risparmio energetico relative al pacchetto RePower Eu, un piano da 210 miliardi per un’Europa più green. L’obbiettivo è quello di bandire nell’arco dei futuri sette anni le Caldaie a gas attraverso l’introduzione di “limiti di progettazione ecocompatibile più rigorosi per i sistemi di riscaldamento, che implicano il 2029 come data finale per l’immissione ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) –a gas, lasarà vietata. L’obiettivo di fermare ilmento climatico – o almeno quello di porre un freno ai danni di quanto già fatto in questi decenni – resta fisso nella mente dell’Unione europea che per realizzare questo ambizioso e urgente intento ha imposto una nuova limitazione: dal 2029 stop aautonome a gas spiega laleggepertutti.it. La Commissione europea ha, infatti, pubblicato le linee guida sul risparmio energetico relative al pacchetto RePower Eu, un piano da 210 miliardi per un’Europa più green. L’obbiettivo è quello di bandire nell’arco dei futuri sette anni lea gas attraverso l’introduzione di “limiti di progettazione ecocompatibile più rigorosi per i sistemi di riscaldamento, che implicano il 2029 come data finale per l’immissione ...

