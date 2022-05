Calciomercato Juventus, torna Pogba? Spunta già il numero di maglia (Di lunedì 23 maggio 2022) Juventus, il ritorno di Pogba diventa una vera e propria mania tra i tifosi. Spunta l’indizio sul numero di maglia che potrebbe vestire il francese. La stagione si è conclusa tra alti e bassi. E la sconfitta contro la Fiorentina nell’ultima di campionato, non è certo passata inosservato. Anche perché la Juventus ha bisogno di ripartire e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 23 maggio 2022), il ritorno didiventa una vera e propria mania tra i tifosi.l’indizio suldiche potrebbe vestire il francese. La stagione si è conclusa tra alti e bassi. E la sconfitta contro la Fiorentina nell’ultima di campionato, non è certo passata inosservato. Anche perché laha bisogno di ripartire e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Gazzetta_it : Non solo Pogba, la Juve ha nel mirino Di Maria e Raspadori. E su Perisic... #Calciomercato - Gazzetta_it : Juve, e adesso? Nemmeno Cuadrado è tra gli incedibili: chi resta e chi va #calciomercato - GiovaAlbanese : #Juventus | Tutti gli scenari di #calciomercato sui terzini ?? @Gazzetta_it - MondoBN : GAZZETTA, Juve a caccia di ali - ZonaBianconeri : RT @ValePieraccini: Per il post-#Chiellini, la #Juventus valuta #Gabriel e #Koulibaly (in scadenza 2023 ma @FCBarcelona molto interessato).… -