Calcio | Liverpool | ufficiale l' acquisto di Fabio Carvalho dal Fulham

(Di lunedì 23 maggio 2022), 23 mag. - (Adnkronos) - Primo colpo di mercato per il. I Reds hanno ufficializzato l'di, 19enne attaccante.ha giocato in questa stagione con la maglia delcontribuendo alla promozione in Premier League con 10 gol e otto assist in 36 partite.

Dopo la finale di FA Cup vinta dal Liverpool contro il Chelsea - ai rigori in una ripetizione della sfida in finale di Coppa di Lega - l'allenatore Jürgen Klopp ha ... Il Liverpool, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato l'acquisto dal Fulham di Fabio Carvalho. L'attaccante diciannovenne ha firmato un contratto di cinque anni, a partire dal ...