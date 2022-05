Advertising

IlContiAndrea : #Blanco “è meglio di una scopata, è bellissimo” (frase cult dei suoi concerti) e 'andate a spaccare che è sabato' ??… - andreastoolbox : #Blanco, una ragazza tocca le sue parti intime durante un concerto - Novella_2000 : Una ragazza tocca le parti intime di Blanco durante un concerto - Missinac : RT @Malcontenta1: Ho appena visto il video della tipa che mette la mano sulle parti intime di Blanco durante il suo concerto e sono davvero… - Wisteria0303 : @lana53440443 @camreline C'è un video del concerto di radio Italia dell'altra sera dove si vede una tizia che tocca… -

Novella 2000

Ieri sera le due "rivali", Antonella Boralevi daparte e Anna Ciriani dall'altra, sono state ... LDA supera Irama enella classifica FIMI/ Cuccarini prima lo 'elimina' da Amici, ora esulta ...... Irama, Sangiovanni, Alessandra Amoroso, Gianni Morandi, a cui la piazza ha decretato un vero tributo per i 60 anni di carriera ein chiusura. Pop, rap, hit, ballate e ritmi scatenati:... Una ragazza tocca le parti intime di Blanco durante un concerto Una ragazza ha toccato le parti intime di Blanco durante un concerto. Il video e le critiche del web che insorge.Premessa doverosa. È due anni che non vado ad un concerto. Mi immaginavo che sarei stato ad un live rock, magari metal, o chissà punk hardcore, invece torno dentro un club per vedere un artista pop, l ...