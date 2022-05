Al-Khelaifi: «Per Mbappé non contano i soldi. Tebas? So perché è preoccupato» (Di lunedì 23 maggio 2022) . Le parole del presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi ha parlato in occasione della conferenza per il rinnovo di Kylian Mbappé col PSG. Le sue parole: «I soldi non sono la cosa più importante per Kylian Mbappé. C’è un altro club in Spagna che può pagare molto più di noi… Il progetto sportivo è stato il punto più importante per Mbappé. Tebas? Forse è preoccupato che la Ligue 1 diventi più forte della Liga… La Liga non è più quella di 3 o 4 anni fa. Abbiamo Mbappé, lui sta con noi e il resto, sinceramente non mi interessa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) . Le parole del presidente del PSG Nasser Al-ha parlato in occasione della conferenza per il rinnovo di Kyliancol PSG. Le sue parole: «Inon sono la cosa più importante per Kylian. C’è un altro club in Spagna che può pagare molto più di noi… Il progetto sportivo è stato il punto più importante per? Forse èche la Ligue 1 diventi più forte della Liga… La Liga non è più quella di 3 o 4 anni fa. Abbiamo, lui sta con noi e il resto, sinceramente non mi interessa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

