Wanda Nara infiamma il web con il nuovo scatto bollente: si vede tutto (Di domenica 22 maggio 2022) Imprenditrice, agente, influencer e mamma: Wanda Nara conta ormai conta 12.6 milioni di followers sul suo profilo Instagram. La bellezza della modella non è indifferente agli utenti sul web e spesso le sue foto riescono a ottenere molte interazioni dal mondo dei social. Wanda Nara sa sempre come sorprendere i suoi followers e non essere … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 22 maggio 2022) Imprenditrice, agente, influencer e mamma:conta ormai conta 12.6 milioni di followers sul suo profilo Instagram. La bellezza della modella non è indifferente agli utenti sul web e spesso le sue foto riescono a ottenere molte interazioni dal mondo dei social.sa sempre come sorprendere i suoi followers e non essere … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

BurgisRic : RT @J0k3r_Unlimited: @ArmoniosiAccent quel 'coso' si mette quando una ha due tette degne di nota (Wanda Nara docet)... non una è piatta. - MaraBerloni : RT @J0k3r_Unlimited: @ArmoniosiAccent quel 'coso' si mette quando una ha due tette degne di nota (Wanda Nara docet)... non una è piatta. - J0k3r_Unlimited : @ArmoniosiAccent quel 'coso' si mette quando una ha due tette degne di nota (Wanda Nara docet)... non una è piatta. - ParliamoDiNews : Wanda Nara cresima figlio , ecco come si è presentata alla cerimonia in Chiesa - - deatoffees : #icardi era un grandissimo bomber, come Aristoteteles , solo che il secondo ha trovato Oronzo Canà e il primo Wanda… -