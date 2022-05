Verde: «Se il Napoli fosse ancora in corsa per lo scudetto non avrei giocato» (Di domenica 22 maggio 2022) . Le parole del fantasista dello Spezia Daniele Verde, fantasista dello Spezia, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. PAGARE PER LA NUMERO 10 – «Penso che pagherò ancora. Noi facciamo un’asta a inizio stagione per prendere il numero che vogliamo. È una cosa di gruppo, la rifaremo anche per scaramanzia. Noi anziani abbiamo la priorità ma comunque qualcosa sborserò, si darà poi in beneficenza». SPEZIA – «Perché ho un feeling particolare con lo Spezia, già dal primo giorno mi sono sentito parte di una famiglia grande e importante. Ho sentito la responsabilità di far restare la squadra dove meritava perché vedevo che società e città dovevano rimanere ad alti li- velli. Qui ci sono persone fantastiche prima di essere calorose, amano questa maglia alla follia. L’effetto Picco? Fa sembrare grande uno stadio piccolo, sembra che i tifosi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) . Le parole del fantasista dello Spezia Daniele, fantasista dello Spezia, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. PAGARE PER LA NUMERO 10 – «Penso che pagherò. Noi facciamo un’asta a inizio stagione per prendere il numero che vogliamo. È una cosa di gruppo, la rifaremo anche per scaramanzia. Noi anziani abbiamo la priorità ma comunque qualcosa sborserò, si darà poi in beneficenza». SPEZIA – «Perché ho un feeling particolare con lo Spezia, già dal primo giorno mi sono sentito parte di una famiglia grande e importante. Ho sentito la responsabilità di far restare la squadra dove meritava perché vedevo che società e città dovevano rimanere ad alti li- velli. Qui ci sono persone fantastiche prima di essere calorose, amano questa maglia alla follia. L’effetto Picco? Fa sembrare grande uno stadio piccolo, sembra che i tifosi ...

Advertising

Gazzetta_it : #Verde: 'A La Spezia sono a casa. Napoli? Con noi salvi e loro in corsa scudetto non sarei sceso in campo' - OfficialErth : Nausicaa quando io e te ci siamo conosciuti A Napoli c'era Maradona in quel periodo io ero verginello e negli anni… - J4YV0GUE : il verde il suo colore amo ci becchiamo a napoli - extraterra62 : RT @SianiPaolo: Oggi a Quarto ( Napoli) in una bella villa con piscina, immersa nel verde, confiscata a un boss della camorra, apre casa… - BabboleoNews : 'Se lo @acspezia si salva mi tingo la barba di bianco'. Promessa mantenuta dal numero 10 dello #Spezia, Daniele… -