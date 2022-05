Una Vita anticipazioni: é stato ucciso! (Di domenica 22 maggio 2022) Una Vita anticipazioni, è stato ucciso: il colpo di scena che sorprende tutti quanti, ecco cosa succede nella prossima puntata della soap. Come ogni giorno, anche per l’appuntamento di domenica 22 maggio arrivano le anticipazioni per la seguitissima soap spagnola di Canale 5; la verità su Felicia è emersa e così Soledad, minacciata da Marcos, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 22 maggio 2022) Una, èucciso: il colpo di scena che sorprende tutti quanti, ecco cosa succede nella prossima puntata della soap. Come ogni giorno, anche per l’appuntamento di domenica 22 maggio arrivano leper la seguitissima soap spagnola di Canale 5; la verità su Felicia è emersa e così Soledad, minacciata da Marcos, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

AmorosoOF : Era una vita che non stavo così. @RadioItalia #RILive - SimoneAlliva : Laureati presso università della vita e account di pupazzetti mi twittano: “non serve una legge contro… - Gazzetta_it : Chiellini lascia da Chiellini: chiude la vita juventina con una maschera di sangue. Ora Los Angeles - itsthereels4 : “Tu con quegli occhi timidi mi cerchi Io faccio slalom tra i miei sbagli Per rivederti qui davanti E non mi importa… - mariacarla1963 : RT @GavinoSanna1967: Credo che il più grande successo delle élite sia aver inculcato nelle masse l'idea che condurre una vita precaria e so… -