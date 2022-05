Sfuggì a cattura | arrestato in Costiera amalfitana

Leggi su anteprima24

(Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVietri sul Mare (Sa) – Era riuscito a sfuggire allalo scorso 25 aprile quando in un’operazione dei Carabinieri furono decapitati i capi clan dell’area a Nord di Napoli. 27 gli arresti in quella circostanza per droga, racket ed armi. Ora i militari hannoa Vietri sul Mare, in, dove si era recato per un week end, Gennaro Alterio di 31 anni. A bloccarlo i Carabinieri di Castello di Cisterna. L’uomo è ritenuto appartenente al gruppo camorristico della 167 di Arzano. Nei suoi confronti una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, poichè gravemente indiziato dei reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti ed estorsione, delitti aggravati ...