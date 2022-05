Serie A – La Salernitana salva nonostante la batosta, il Cagliari retrocede in B (Di domenica 22 maggio 2022) Serie A Salernitana Cagliari – Cala il sipario sulla Serie A. Dopo lo Scudetto vinto dal Milan, arriva l’ultimo verdetto quello per la retrocessione. La Salernitana di Nicola perde sonoramente in casa, 4-0 contro l’Udinese ma mantiene la categoria. Il Cagliari non va oltre lo 0-0 a Venezia e retrocede in Serie B dopo 6 anni. La Salernitana di mister Nicola crolla, dopo sette risultati utili consecutivi, nel momento più delicato della stagione. Il primo tempo per i granata è da incubo, tre gol subiti ed un rigore sbagliato per l’Udinese. L’unica speranza da coltivare nella seconda frazione di gioco era soltanto un risultato positivo dal ‘Penzo’, visto che i friulani nel frattempo segnavano anche il quarto gol. Un vero e proprio ... Leggi su seriea24 (Di domenica 22 maggio 2022)– Cala il sipario sullaA. Dopo lo Scudetto vinto dal Milan, arriva l’ultimo verdetto quello per la retrocessione. Ladi Nicola perde sonoramente in casa, 4-0 contro l’Udinese ma mantiene la categoria. Ilnon va oltre lo 0-0 a Venezia einB dopo 6 anni. Ladi mister Nicola crolla, dopo sette risultati utili consecutivi, nel momento più delicato della stagione. Il primo tempo per i granata è da incubo, tre gol subiti ed un rigore sbagliato per l’Udinese. L’unica speranza da coltivare nella seconda frazione di gioco era soltanto un risultato positivo dal ‘Penzo’, visto che i friulani nel frattempo segnavano anche il quarto gol. Un vero e proprio ...

