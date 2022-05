Scudetto Milan, Berlusconi: 'Grande emozione come ogni tifoso' (Di domenica 22 maggio 2022) ''Questa sera il mio cuore esulta come quello di ogni tifoso rossonero. E' una profonda emozione rivedere lo Scudetto sulle maglie del Milan. La squadra italiana che ha più prestigio nel mondo, una ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 22 maggio 2022) ''Questa sera il mio cuore esultaquello dirossonero. E' una profondarivedere losulle maglie del. La squadra italiana che ha più prestigio nel mondo, una ...

acmilan : The match report of our championship match, don't miss it ?? - gippu1 : I #Maldini sono la prima famiglia italiana a vincere uno scudetto con tre generazioni diverse #Milan - repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - susydigennaro : RT @napolimagazine: ANSA - Milan, funzionario della Polizia di Stato colpito violentemente da una bottiglia durante i festeggiamenti dello… - mondodifantasia : RT @TomoriEnjoyer: Il Milan ha vinto lo scudetto qua -