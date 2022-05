Santa Sofia (Forlì), coppia trovata morta in casa: ipotesi omicidio - suicidio (Di domenica 22 maggio 2022) commenta Attorno alle 20 di sabato a Spinello, frazione di Santa Sofia in provincia di Forlì - Cesena, sono stati trovati senza vita due pensionati di 55 anni, lui, e 57 anni, lei, nella camera da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 22 maggio 2022) commenta Attorno alle 20 di sabato a Spinello, frazione diin provincia di- Cesena, sono stati trovati senza vita due pensionati di 55 anni, lui, e 57 anni, lei, nella camera da ...

