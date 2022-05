Salernitana-Udinese 0-4, Nicola: “Abbiamo sentito troppo la partita, ma salvezza meritata” (Di domenica 22 maggio 2022) “È stata un’ultima partita difficile per entrambe le squadre in lotta per la salvezza, sono contento per questo meraviglioso pubblico, per il direttore Sabatini e il presidente. Non è stato facile giocare questa partita, l’Abbiamo sentita più del dovuto, Abbiamo provato a stare calmi ma non era facile. Quanto fatto c’è costato fatica e sudore, contento di essermi salvato in questo posto meraviglioso”. Lo ha detto l’allenatore della Salernitana, Davide Nicola, dopo la sconfitta per 0-4 contro l’Udinese che è risultata ininfluente ai fini della clamorosa salvezza dei campani: “Nello sport ci si può concentrare al massimo solo sul proprio lavoro, anche se è vero che si dipende anche dagli altri – ha aggiunto il tecnico granata ai ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) “È stata un’ultimadifficile per entrambe le squadre in lotta per la, sono contento per questo meraviglioso pubblico, per il direttore Sabatini e il presidente. Non è stato facile giocare questa, l’sentita più del dovuto,provato a stare calmi ma non era facile. Quanto fatto c’è costato fatica e sudore, contento di essermi salvato in questo posto meraviglioso”. Lo ha detto l’allenatore della, Davide, dopo la sconfitta per 0-4 contro l’che è risultata ininfluente ai fini della clamorosadei campani: “Nello sport ci si può concentrare al massimo solo sul proprio lavoro, anche se è vero che si dipende anche dagli altri – ha aggiunto il tecnico granata ai ...

