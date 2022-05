Salernitana Udinese 0-3 LIVE: si riparte all’Arechi (Di domenica 22 maggio 2022) Allo stadio Arechi, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Salernitana e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Arechi, Salernitana e Udinese si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Salernitana Udinese 0-3 MOVIOLA 1? Ha preso il via il match 6? GOL Udinese – I friulani sfondano a sinistra con Udogie, palla per Deulofeu che dal limite pesca l’angolino 20‘ La Salernitana reagisce con orgoglio e preme soprattutto a destra con Mazzocchi. Mancano ancora le vere occasioni da gol 22? GOL ANNULLATO Udinese – Deulofeu riceve al limite, si destreggia e scarica con il sinistro sotto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Allo stadio Arechi, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Arechi,si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-3 MOVIOLA 1? Ha preso il via il match 6? GOL– I friulani sfondano a sinistra con Udogie, palla per Deulofeu che dal limite pesca l’angolino 20‘ Lareagisce con orgoglio e preme soprattutto a destra con Mazzocchi. Mancano ancora le vere occasioni da gol 22? GOL ANNULLATO– Deulofeu riceve al limite, si destreggia e scarica con il sinistro sotto ...

