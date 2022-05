Salernitana sconfitta e salva, il Cagliari retrocede in Serie B (Di domenica 22 maggio 2022) Arrivano gli ultimi verdetti della Serie A stagione 2021/22 con la Salernitana che si salva ed il Cagliari che retrocede in Serie B. La Salernitana dopo una grande rimonta si complica la vita all’ultima giornata di campionato, si fa travolgere in casa dall’Udinese. La sconfitta è stata ininfluente dato che il Cagliari non è riuscito ad andare oltre allo 0-0 fuori casa col Venezia. A questo punto ci sono tutti i verdetti della Serie A stagione 2021/22. Il Milan è campione d’Italia, va in Champions League con Inter, Napoli e Juventus. Qualificazione in Europa per Lazio, Roma e Fiorentina. Retrocedono in Serie B, Cagliari, Genoa e Venezia. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su ... Leggi su napolipiu (Di domenica 22 maggio 2022) Arrivano gli ultimi verdetti dellaA stagione 2021/22 con lache sied ilcheinB. Ladopo una grande rimonta si complica la vita all’ultima giornata di campionato, si fa travolgere in casa dall’Udinese. Laè stata ininfluente dato che ilnon è riuscito ad andare oltre allo 0-0 fuori casa col Venezia. A questo punto ci sono tutti i verdetti dellaA stagione 2021/22. Il Milan è campione d’Italia, va in Champions League con Inter, Napoli e Juventus. Qualificazione in Europa per Lazio, Roma e Fiorentina. Retrocedono inB,, Genoa e Venezia. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su ...

Advertising

peddrovargas : RT @MassimoCaputi: Nonostante la clamorosa sconfitta casalinga la #Salernitana ottiene una insperata e incredibile permanenza in Serie A. I… - MassimoCaputi : Nonostante la clamorosa sconfitta casalinga la #Salernitana ottiene una insperata e incredibile permanenza in Serie… - juvetino96 : RT @DAZN_IT: Che finale di campionato! ?? Il Cagliari non riesce a superare il Venezia, rendendo dolce la sconfitta dell'Arechi: la Salernit… - perchetendenza : 'Salerno': Perché nonostante la sconfitta per 4-0 in casa contro l'Udinese, la Salernitana si è assicurata la salve… - marcopiccari1 : Per quello visto in campo complessivamente la #Salernitana ha meritato la salvezza, ma stasera ha sofferto tanto. U… -