"Sabotatori ucraini nel nostro territorio": cosa succede in Bielorussia (Di domenica 22 maggio 2022) Un gruppo di Sabotatori ucraini sarebbe penetrato nel territorio bielorusso posizionando alcune "apparecchiature di ingegneria": ecco le parole del generale bielorusso Volfovich e cosa significa questa mossa Leggi su ilgiornale (Di domenica 22 maggio 2022) Un gruppo disarebbe penetrato nelbielorusso posizionando alcune "apparecchiature di ingegneria": ecco le parole del generale bielorusso Volfovich esignifica questa mossa

Enrico_Cataldo : @MascioliPaola @TgLa7 3/3 - 1 Mi-24; - 29 UAV, 4 droni Bayraktar, 3 navi d'assalto corazzate del progetto 58181 'Ce… - mani72012 : RT @LUCABRAMBILLA24: Incendio a Mosca, in fiamme l'ultimo piano della DM Tower: nuovi sospetti sui sabotatori ucraini - Giacinto_Bruno : RT @Giacinto_Bruno: Incendio a Mosca, in fiamme l'ultimo piano della DM Tower: nuovi sospetti sui sabotatori ucraini , più dettagli : https… - LUCABRAMBILLA24 : Incendio a Mosca, in fiamme l'ultimo piano della DM Tower: nuovi sospetti sui sabotatori ucraini - Giacinto_Bruno : Incendio a Mosca, in fiamme l'ultimo piano della DM Tower: nuovi sospetti sui sabotatori ucraini , più dettagli : -