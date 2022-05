Regina Coeli 22 maggio | Papa Francesco e il discorso sulla pace

(Di domenica 22 maggio 2022) Durante la riflessione in occasione della preghiera deldi domenica 22incentra il suo messaggio. Partendo dal racconto delle ultime ore di vita di Gesù, il Santo Padre invita tutti a farsi operatori die non di discordia; con sguardo particolare a coloro che guidano le Nazioni. Nel Vangelo della Liturgia di oggi, Gesù salutando i suoi discepoli, consapevole che a breve Giuda lo avrebbe tradito, dice “Vi lascio la” e poi aggiunge “Vi do la mia“.invita a riflettere su questo aspetto che rappresenta le ultime ore di vita del Signore, ore nelle quali Egli si congeda usando parole che esprimono affetto e ...

Advertising

vaticannews_it : #PapaFrancesco lancia un nuovo appello a coloro che ricoprono 'incarichi di grande responsabilità' a essere 'protag… - mbazzino : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco al Regina Coeli chiede di invocare la #pace per i responsabili delle Nazioni. E invita a disinnescare le… - paolo1957 : @Tarchezio @fragiovanniop @NobisMiserere @Alexo_Andros_ @fssp_roma Sono uscito dalla messa due ora fa, era nel rito… - GioVasta1981 : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco salutando la manifestazione di ieri a Roma, “Scegliamo la Vita”, ricorda dopo la preghiera del Regina Co… - vaticannews_it : #PapaFrancesco salutando la manifestazione di ieri a Roma, “Scegliamo la Vita”, ricorda dopo la preghiera del Regin… -

Benedetta Capelli " Città del Vaticano Sono parole decise quelle che il Papa usa dopo la preghiera mariana del, ribadendo che non si può far tacere la coscienza dinanzi alle azioni che offendono la vita, dinanzi ad una mentalità che la porta a considerare come un qualcosa da disporre a proprio ...Lo ha detto il Papa al. "La mitezza è possibile", Dio "ci vuole miti, aperti, disponibili all'ascolto, capaci di disinnescare le contese e di tessere concordia" ha aggiunto il Pontefice, ...Una catechesi, quella scelta dal Santo Padre per questa domenica, incentrata su una delle frasi più belle dette da Gesù ai suoi Apostoli, prima di ascendere al cielo. Il tema della Pace torna preponde ...“Chiediamoci se, nei luoghi dove viviamo, noi discepoli di Gesù ci comportiamo così: allentiamo le tensioni, spegniamo i conflitti”, ha domandato Papa Francesco ai presenti in Piazza San Pietro per i ...