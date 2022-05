Pif e Elio Germano litigano al Salone del Libro: “Ho fatto lo Sgarbi” (Di domenica 22 maggio 2022) La presentazione del Libro di Gino Strada, “Una persona alla volta“, ha scaldato gli animi di Elio Germano e Pif. Siamo al Salone del Libro di Torino. All’incontro sono presenti anche Massimo Giannini, direttore de La Stampa e la vedova di Strada, Simonetta Gola. Tutto ha inizio quando l’attore contesta la contrapposizione tra “buono” e “cattivo” che viene fatta dai media e aggiunge che Hitler non pensava di essere il Male. È a questo punto che Pif sbotta: “Lo dico, ora e sempre, resistenza. Mi indigno, sto con gli ucraini aggrediti, sono ovviamente per mandare le armi… poi esce il Libro di Strada lo leggo ed entro in crisi”. Giannini calma gli animi e Pif ammette: “Stavolta ho fatto lo Sgarbi”. L'articolo proviene da Il fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) La presentazione deldi Gino Strada, “Una persona alla volta“, ha scaldato gli animi die Pif. Siamo aldeldi Torino. All’incontro sono presenti anche Massimo Giannini, direttore de La Stampa e la vedova di Strada, Simonetta Gola. Tutto ha inizio quando l’attore contesta la contrapposizione tra “buono” e “cattivo” che viene fatta dai media e aggiunge che Hitler non pensava di essere il Male. È a questo punto che Pif sbotta: “Lo dico, ora e sempre, resistenza. Mi indigno, sto con gli ucraini aggrediti, sono ovviamente per mandare le armi… poi esce ildi Strada lo leggo ed entro in crisi”. Giannini calma gli animi e Pif ammette: “Stavolta holo”. L'articolo proviene da Il...

