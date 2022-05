“Non deve scegliere lei “: compito delicato per Nicolas Vaporidis, gli autori lo ficcano nei guai (Di domenica 22 maggio 2022) Gli autori mettono nei guai Nicolas Vaporodis affidandogli un compito che difficilmente lo vedrà arrivare indenne alla fine. Nicolas Vaporidis e il giorno dello sfogo – Screenshot TwitterIn queste ore gli autori dell’Isola dei Famosi hanno affidato a Nicolas Vaporidis un compito molto delicato. I concorrenti dovranno ingaggiare uan sfida particolare, e alla fine, tra tutti, l’attore dovrà sceglierne tre. Tre fortunati ai quali, assieme a Vaporidis, la produzione del reality show ha deciso di fare un regalo molto importante. In poche parole hanno ficcato Vaporidisi in brutto guaio. La scelta potrebbe scatenare l’odio degli esclusi, ... Leggi su ck12 (Di domenica 22 maggio 2022) Glimettono neiVaporodis affidandogli unche difficilmente lo vedrà arrivare indenne alla fine.e il giorno dello sfogo – Screenshot TwitterIn queste ore glidell’Isola dei Famosi hanno affidato aunmolto. I concorrenti dovranno ingaggiare uan sfida particolare, e alla fine, tra tutti, l’attore dovrà sceglierne tre. Tre fortunati ai quali, assieme a, la produzione del reality show ha deciso di fare un regalo molto importante. In poche parole hanno ficcatoi in bruttoo. La scelta potrebbe scatenare l’odio degli esclusi, ...

