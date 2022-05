Milano | vagone messo a soqquadro sulla linea per Chiasso | corsa soppressa e 14 denunce

(Di domenica 22 maggio 2022), 22 mag. (Adnkronos) - Quando ieri sera, attorno alle 22.00, la giovane capotreno di 26 anni è entrata a controllare i biglietti nell'ultima carrozza del treno Trenord n. 25076P.ta Garibaldi - Como -non riusciva a credere ai suoi occhi. Un interoda una banda di ragazzi. Tra schiamazzi, urla, piedi sui sedili, musica a tutto volume e una fitta nebbia di sigaretta, una banda di ragazzi e ragazze aveva preso possesso della carrozza. In fondo qualcuno che con una bomboletta spray di colore rosa stava lasciando la propria firma sul vetro. La giovane capotreno aveva anche invitato i ragazzi a essere più rispettosi ma la sua presenza non aveva sortito alcun effetto. Per un po' ha insistito ma poi, prima che la situazione potesse degenerare e ...

25076 Milano P.ta Garibaldi – Como – Chiasso non riusciva a credere ai suoi occhi. Un intero vagone messo a soqquadro da una banda di ragazzi. Tra schiamazzi, urla, piedi sui sedili, musica a tutto ...Vandali a bordo di un convoglio Trenord della linea Milano Porta Garibaldi – Como – Chiasso. Una banda di ragazzi ha letteralmente messo a soqquadro l'intero vagone nell'incredulità della giovane capo ...