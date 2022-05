Milan, Pioli: «Faremo di tutto per cogliere questa occasione» (Di domenica 22 maggio 2022) Stefano Pioli ha parlato a DAZN prima del fischio di inizio di Sassuolo-Milan. Le dichiarazioni del tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato a DAZN prima di Sassuolo-Milan. Le sue dichiarazioni. GIOCATORI – «Ho visto le solite facce. Sappiamo di avere una grande occasione e Faremo di tutto per coglierla. Abbiamo fatto tanto per arrivare fino a qui, ora ci manca l’ultimo sforzo». COSA SERVE – «Entusiasmo e giocare da Milan. Se siamo arrivati fino a qui è perché abbiamo le idee chiare e deve essere così anche oggi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Stefanoha parlato a DAZN prima del fischio di inizio di Sassuolo-. Le dichiarazioni del tecnico rossonero Stefanoha parlato a DAZN prima di Sassuolo-. Le sue dichiarazioni. GIOCATORI – «Ho visto le solite facce. Sappiamo di avere una grandediper coglierla. Abbiamo fatto tanto per arrivare fino a qui, ora ci manca l’ultimo sforzo». COSA SERVE – «Entusiasmo e giocare da. Se siamo arrivati fino a qui è perché abbiamo le idee chiare e deve essere così anche oggi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

