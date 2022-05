Marco Travaglio | il Fatto è in vendita? Tam tam impazzito | ecco chi vuole comprarlo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 maggio 2022) Le voci girano da qualche tempo: IlQuotidiano sarebbe in. E, in piena campagna elettorale, certe operazioni sono più comprensibili di altre, se si pensa che il quotidiano fondato da Antonio Padellaro è considerato molto vicino al Movimento 5 Stelle, il quale - da due anni in crisi di consensi e passato dal 34% dei voti a un pallido 13%, secondo gli ultimi sondaggi non può permettersi di fare a meno di una tale cassa di risonanza mediatica. Stadiche il giornale diretto daè un dossier interessante, e soprattutto in salute, per imprenditori che vogliano farsi conoscere sul mercato e nel mondo dell'editoria. Il gruppo Seif che lo edita è quotato sul listino EGM (ex Aim) di Borsa Italiana dal marzo 2019, ha una capitalizzazione intorno agli 11 milioni di euro e, ...