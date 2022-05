“La maggioranza è sempre in errore”. Sul blog di Beppe Grillo un post con l’invito a “non seguire la folla per avere risultati straordinari” (Di domenica 22 maggio 2022) La maggioranza è sempre in errore. E’ il titolo di un post pubblicato da Beppe Grillo sul suo blog, a firma di Paul Rulkens. “Viviamo in un mondo nel quale le domande saranno anche le stesse, sono le risposte che sono cambiate. In altre parole, ciò che vi ha portati fin qui non potrà condurvi oltre. E se si desiderano risultati mai ottenuti finora, vuol dire che bisogna cominciare a fare cose mai fatte prima”. E dopo la premessa arriva il punto: “Noi sappiamo con certezza che un 3% delle persone è in grado di raggiungere risultati straordinari. Ciascuno di voi può entrare a far parte di quel 3% se decide, a partire da oggi, di rompere con gli standard e con le norme di settore. L’alternativa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Lain. E’ il titolo di unpubblicato dasul suo, a firma di Paul Rulkens. “Viviamo in un mondo nel quale le domande saranno anche le stesse, sono le rise che sono cambiate. In altre parole, ciò che vi ha portati fin qui non potrà condurvi oltre. E se si desideranomai ottenuti finora, vuol dire che bisogna cominciare a fare cose mai fatte prima”. E dopo la premessa arriva il punto: “Noi sappiamo con certezza che un 3% delle persone è in grado di raggiungere. Ciascuno di voi può entrare a far parte di quel 3% se decide, a partire da oggi, di rompere con gli standard e con le norme di settore. L’alternativa, ...

