Inter, ritiro da inizio luglio: niente tournée in USA o Cina (Di domenica 22 maggio 2022) L’Inter in ritiro da luglio Al termine del match odierno contro la Sampdoria ci sarà il rompete le righe per i giocatori nerazzurri che si ritroveranno in quel di Appiano Gentile ai primi di luglio per il ritiro in vista della prossima stagione. “Con l’inizio del campionato fissato per il 14 agosto, i nerazzurri si ritroveranno il 5 o il 6 luglio per la ripresa degli allenamenti. Non è al momento programmata una tournée in Cina o negli Usa: più probabile amichevoli con viaggi di 1-2 giorni in Europa” si legge sul Corriere dello Sport di oggi. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 22 maggio 2022) L’indaAl termine del match odierno contro la Sampdoria ci sarà il rompete le righe per i giocatori nerazzurri che si ritroveranno in quel di Appiano Gentile ai primi diper ilin vista della prossima stagione. “Con l’del campionato fissato per il 14 agosto, i nerazzurri si ritroveranno il 5 o il 6per la ripresa degli allenamenti. Non è al momento programmata unaino negli Usa: più probabile amichevoli con viaggi di 1-2 giorni in Europa” si legge sul Corriere dello Sport di oggi. L'articolo proviene damagazine.

Advertising

MatteoBarzaghi : Steven Zhang arrivato nel ritiro dell’Inter a Cagliari @SkySport #zhang @APaventi - CieloGore104 : Twitter frizzantino in casa inter, i milanisti sono in ritiro spirituale, pochissimi online - monzani_lorena : @MilanNewsit E certo io Sassuolo ha fatto il ritiro caricato a molla da Marotta voi la grigliata del tipo finirà cinque a zero per l'Inter - oblivious0110 : @mbonati63 no non dipende solo da loro, se il Milan perde e l’inter pareggia o perde, Milan campione d’italia ugual… - PigroMa : Suma: «Milan tutto in salita. Sassuolo in ritiro, Sampdoria con la grigliata» Quando il disagio raggiunge picchi al… -