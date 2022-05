Il Liverpool ci prova con l'aiuto di Gerrard (Di domenica 22 maggio 2022) Jürgen Klopp e Pep Guardiola Anche in Inghilterra si deciderà tutto all'ultima giornata, oggi alle 17 ora italiana: un punto di vantaggio per il Manchester City sul Liverpool rende le gare di chiusura ... Leggi su quotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Jürgen Klopp e Pep Guardiola Anche in Inghilterra si deciderà tutto all'ultima giornata, oggi alle 17 ora italiana: un punto di vantaggio per il Manchester City sulrende le gare di chiusura ...

Il Liverpool ci prova con l'aiuto di Gerrard ... un punto di vantaggio per il Manchester City sul Liverpool rende le gare di chiusura ancora più incerte di quelle italiane. Guardiola va a caccia del suo quarto scudetto in cinque anni, e prova a ... Lazio - Verona 3 - 3: i biancocelesti chiudono davanti alla Roma ... ma la Lazio vuole vincere e prova in tutti i modi a segnare a un insuperabile Berardi che deve ... Nel finale c'è spazio (tra gli applausi) anche per Lucas Leiva, arrivato a Roma nel 2017 dal Liverpool ...