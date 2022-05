Guerra Russia-Ucraina, missili su Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Donbass e Sumy. Mosca: al via la ricostruzione di Mariupol, i prigionieri dell’Azovtsal saranno processati a Donetsk (Di domenica 22 maggio 2022) La fregata russa Makarov verso il Mar Nero. Londra: «Per i russi più morti in tre mesi che in tutta l’invasione dell’Afghanistan». Oggi la riunione online tra i 40 Paesi alleati degli Usa. Tensioni tra Parigi e Kiev per l’ingresso nella Ue: «Servono 20 anni» Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 22 maggio 2022) La fregata russa Makarov verso il Mar Nero. Londra: «Per i russi più morti in tre mesi che in tutta l’invasione dell’Afghanistan». Oggi la riunione online tra i 40 Paesi alleati degli Usa. Tensioni tra Parigi e Kiev per l’ingresso nella Ue: «Servono 20 anni»

