Advertising

LALAZIOMIA : Gravina: 'Serie A arretrata, senza giovani e infrastrutture. Chiederò a Chiellini di lavorare con me in FIGC' - cmdotcom : Gravina: '#SerieA arretrata, senza giovani e infrastrutture. Chiederò a Chiellini di lavorare con me'… - gilnar76 : Gravina: «Serie A senza giovani e infrastrutture. Ho una richiesta per Chiellini» #Acmilan #Milan #Seriea… - NotiziarioC : Gravina-Fasano: divieto di trasferta per i tifosi ospiti - zazoomblog : Gravina: «Serie A senza giovani e infrastrutture. Ho una richiesta per Chiellini» - #Gravina: #«Serie #senza… -

Calcio News 24

: "A senza giovani e infrastrutture. Ho una richiesta per Chiellini". Le parole del presidente della FIGC Gabrieleha parlato in una lunga intervista a Tuttosport.A ...La classifica pone ila contatto di gomito con la zona di alta classifica e questo è decisamente un motivo di orgoglio per il duo tecnico Summa - Ragone. Per le statistiche all'andata emerse ... Gravina: «Serie A senza giovani e infrastrutture. A Chiellini chiederò...» Gabriele Gravina ha parlato in una lunga intervista a Tuttosport. SERIE A INDIETRO – «Manca la visione di sistema che hanno in Premier, anche, in Bundesliga. Per limitarci al campionato inglese, per ..."Prendo Chiellini e cambio il calcio". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano sportivo ha intervistato in esclusiva il presidente ...