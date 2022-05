Gazzetta: il Mapei sarà tutto del Milan, anche i tifosi del Sassuolo hanno procurato i biglietti ai rossoneri (Di domenica 22 maggio 2022) Oggi lo stadio del Sassuolo, il Mapei, sarà tinto di rossonero. Secondo le stime della Questura saranno 18mila i tifosi del Milan presenti, che sperano di assistere alle celebrazioni scudetto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “oggi lo stadio del Sassuolo sarà quasi interamente rossonero: la quota neroverde sarà minima, e tra i duemilacento tifosi abbonati di casa c’è chi, potendo sfruttare una speciale prelazione dedicata, si è adoperato per procurare un biglietto agli ospiti”. “Nella storia tutti vogliono avere una parte. Il tifo organizzato sarà di nuovo protagonista: quattromila quelli che occuperanno il settore riservato, attesa l’ennesima coreografia. Tra gli ultrà settecento quelli che oggi ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 maggio 2022) Oggi lo stadio del, iltinto di rossonero. Secondo le stime della Questura saranno 18mila idelpresenti, che sperano di assistere alle celebrazioni scudetto. Lo scrive ladello Sport. “oggi lo stadio delquasi interamente rossonero: la quota neroverdeminima, e tra i duemilacentoabbonati di casa c’è chi, potendo sfruttare una speciale prelazione dedicata, si è adoperato per procurare un biglietto agli ospiti”. “Nella storia tutti vogliono avere una parte. Il tifo organizzatodi nuovo protagonista: quattromila quelli che occuperanno il settore riservato, attesa l’ennesima coreografia. Tra gli ultrà settecento quelli che oggi ...

