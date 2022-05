Concerto Radio Italia a Milano | oltre 200 telefonate al 118 | 6 in ospedale E la polizia ritrova una ragazza scomparsa

Advertising

RadioItalia : L'ordine di uscita! Sky Wifi presenta: Radio Italia Live - Il Concerto! @SkyItalia @NOWTV_It @TV8it #skywifi #rilive - RadioItalia : Inizia Radio Italia Live - Il Concerto! Sigla di Saturnino ?? Presentano Luca e Paolo ?? @Saturnino69 @LucaBizzarri… - RadioItalia : Beppe Sala, il sindaco di Milano, saluta il pubblico di Radio Italia Live - Il Concerto! @BeppeSala #rilive… - Profilo3Marco : RT @madnessnote: Vorrei ricordare a tutti che non si gioca oggi perché quelle MERDE di Radio Italia hanno deciso che oggi era un buon giorn… - paolafreschini : RT @MaxMenichetti: #21maggio Piazza del Popolo #Roma con Sant'Egidio in concerto per la pace ‘PLAY #MUSIC - STOP #WAR ’. Radio Vaticana - V… -

Sono oltre 210 le persone che durante ilin piazza Duomo a Milano diItalia in gran parte colte da malore , si sono rivolte al personale sanitario: 6 di queste sono state trasportate negli ospedali cittadini. Lo rende noto la ...Sono state 210 le persone colte da malore per la calca in piazza Duomo a Milano in occasione deldiItalia, soccorse dal personale sanitario delle postazioni 118 allestite nei pressi del palco. Sei di queste sono state trasportate in ospedale. Il bilancio è in una nota della ...Sono oltre 210 le persone che durante il concerto in piazza Duomo a Milano di Radio Italia in gran parte colte da malore, si sono rivolte al personale sanitario: 6 di queste sono state ...Sono oltre 210 sono le persone che durante il concerto in piazza Duomo a Milano di Radio Italia in gran parte colte da malore, si sono rivolte al personale sanitario: 6 di queste sono state trasportat ...