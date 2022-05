“Con Conte…”: Inter delusa e in lacrime, ora la sentenza fa traballare Inzaghi (Di domenica 22 maggio 2022) L’Inter perde al fotofinish lo Scudetto, il Milan si laurea campione d’Italia: la delusione dei tifosi nerazzurri non si è fatta attendere. L’Inter vince contro la Sampdoria a San Siro ma il 3-0 finale non basta per mettere nuovamente il proprio nome sullo Scudetto. Il club nerazzurro fallisce la possibilità di replicare la vittoria, la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 22 maggio 2022) L’perde al fotofinish lo Scudetto, il Milan si laurea campione d’Italia: la delusione dei tifosi nerazzurri non si è fatta attendere. L’vince contro la Sampdoria a San Siro ma il 3-0 finale non basta per mettere nuovamente il proprio nome sullo Scudetto. Il club nerazzurro fallisce la possibilità di replicare la vittoria, la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

gennaromigliore : Se inviare armi alla resistenza è cobelligeranza (#Berlusconi dixit aggiungendosi ai “neopacifisti” #Salvini e… - EnricoTurcato : Antonio #Conte al #Tottenham ha fatto un capolavoro. Punto. Quando deve inseguire, rigenerare, ricreare, motivare,… - FBiasin : #Inzaghi: 'Il paragone con #Conte non mi dà fastidio. Io guardo il percorso che abbiamo fatto quest'anno, è stata u… - VincenzoVinxe9 : @_SimoTarantino Infatti ho detto che in parte è colpa sua. Con Conte, secondo me, non ci sarebbe mai stato un calo… - SiavoushF : @deliux9 Si ma stai dicendo cose senza senso, la Juve non era l’Inter dei 91 punti con Conte, la Juve non ha vendut… -