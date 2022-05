(Di domenica 22 maggio 2022) Continuano i commenti dedicati alla sospensione diBanks da parteWWE per comportamento non professionale. Le due ragazze hanno visto i propri profili sparire da Facebook, dal WWE Shop e dalle comunicazionicompagnia. Al momento pare che il parere dentro ilsia molto negativo verso la Banks mentreè ancora molto apprezzata. Proprio in merito a questo, CMha voluto dare unai suoi colleghi. Le parole di“Non importa quale sia il tuo pensiero sulle tue colleghe, se positivo o negativo. Stai al loro. Perché un giorno potrebbe capitare anche a te, avrai bisogno di aiuto e loro saranno al tuo. Lì ...

CM Punk: 'Un consiglio al locker room della WWE: state al fianco di Naomi e Sasha'

Zonawrestling.net non vanta alcun diritto sulle immagini, i marchi e i nomi utilizzati, salvo ove indicato esplicitamente.Bryan Danielson e CM Punk sono due dei nomi più affermati nel mondo del wrestling professionistico in questo momento. Entrambi hanno guadagnato fama mondiale grazie alle loro solide abilità sul ring e ...