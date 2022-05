Cagliari, Giulini litiga con Caressa: “Ci hai fatto un’infamata”. E abbandona l’intervista (Di domenica 22 maggio 2022) “Se mi parli della Salernitana, penso che la cosa più giusta sia fare i complimenti al club. Il presidente Iervolino ha avuto il coraggio di rilevare la società in una situazione complicatissima e la squadra è riuscita a fare un filotto incredibile che adesso li vede salvi al posto nostro. Questa retrocessione del Cagliari viene da lontano, abbiamo provato dopo la cessione di Barella a fare un salto in avanti e alzare le nostre ambizioni; abbiamo preso giocatori importanti e alzato il monte ingaggi, probabilmente questa strategia non ha assolutamente pagato e ci ha portato a distanza di tre anni a questa amarissima retrocessione. Non posso far altro che scusarmi. Abbiamo provato a prendere due allenatori importanti come Di Francesco e Mazzarri, questo tentativo di alzare il livello non ha pagato e ci ha portato a questa amarissima giornata. Vendita del club? Ho ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) “Se mi parli della Salernitana, penso che la cosa più giusta sia fare i complimenti al club. Il presidente Iervolino ha avuto il coraggio di rilevare la società in una situazione complicatissima e la squadra è riuscita a fare un filotto incredibile che adesso li vede salvi al posto nostro. Questa retrocessione delviene da lontano, abbiamo provato dopo la cessione di Barella a fare un salto in avanti e alzare le nostre ambizioni; abbiamo preso giocatori importanti e alzato il monte ingaggi, probabilmente questa strategia non ha assolutamente pagato e ci ha portato a distanza di tre anni a questa amarissima retrocessione. Non posso far altro che scusarmi. Abbiamo provato a prendere due allenatori importanti come Di Francesco e Mazzarri, questo tentativo di alzare il livello non ha pagato e ci ha portato a questa amarissima giornata. Vendita del club? Ho ...

