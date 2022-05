Better Call Saul, In arrivo il gran finale della sesta stagione (Di domenica 22 maggio 2022) Better Call Saul continua la sua corsa giungendo mandando in onda questa settimana il sesto episodio della sesta stagione. La serie della AMC, che puntualmente va in onda su Netflix ogni martedì è arrivata al suo mid-season finale. Bob Odenkirk accompagnato da Rhea Seehorn continua il viaggio verso questa entusiasmante stagione di Better Call Saul. Ecco cosa succederà nella puntata dal titolo Plan and Execution, che vedremo su Netflix il 24 maggio. Nel cold open di questa settimana ritroviamo una piccola Kim nei guai. La giovane Wexler, infatti, non è sempre stata una “con il naso sui libri“, così come la definisce la madre. Durante la sua adolescente è stata richiamata per aver ... Leggi su velvetmag (Di domenica 22 maggio 2022)continua la sua corsa giungendo mandando in onda questa settimana il sesto episodio. La serieAMC, che puntualmente va in onda su Netflix ogni martedì è arrivata al suo mid-season. Bob Odenkirk accompagnato da Rhea Seehorn continua il viaggio verso questa entusiasmantedi. Ecco cosa succederà nella puntata dal titolo Plan and Execution, che vedremo su Netflix il 24 maggio. Nel cold open di questa settimana ritroviamo una piccola Kim nei guai. La giovane Wexler, infatti, non è sempre stata una “con il naso sui libri“, così come la definisce la madre. Durante la sua adolescente è stata richiamata per aver ...

