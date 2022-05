Alessandro Iannoni vuole abbandonare l’Isola dei Famosi? L’indiscrezione

Leggi su 361magazine

(Di domenica 22 maggio 2022)è partito per l’Honduras in coppia con sua madre Carmen Di Pietro e stando ad alcune indiscrezioni potrebbe voleril realityè uno dei protagonisti dell’edizione numero 16 deldei, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Il ragazzo è figlio di Carmen Di Pietro ed è proprio con la mamma che è partito per questa nuova avventura in Honduras. I due sono molto amati dal pubblico per via dei siparietti che mamma Carmen regala al pubblico stando sempre addosso al figlio, mamma forse troppo apprensiva e premurosa. Leggi anche–> Manuel Bortuzzo sta frequentando una nuova ragazza? Il rumor Da quando poi è sbarcata in Honduras anche Maria Laura e si è dichiarata ad, ricevendo ...