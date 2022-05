Un genitore che si distrae dal proprio bambino sta andando via da sé stesso (Di sabato 21 maggio 2022) C’è una demonizzazione assoluta nei confronti dei genitori che perdono le redini della vigilanza. L’opinione pubblica si indigna di fronte a un figlio sfuggito al controllo della madre o del padre. Eppure basta un solo istante di disattenzione perché un bambino cada, si faccia male o peggio ancora si perda. Un battito di ciglia può essere fatale. Le distrazioni avvengono in particolar modo in quei momenti in cui siamo sotto assedio, privati dal sonno, oppure nei periodi in cui la routine s’impone tanto da farci desiderare di evadere, fuggire con il pensiero. Coincide esattamente con i primi due anni di vita del bambino – quando non dormiamo per giorni e facciamo sempre gli stessi gesti: pannolino, pappa, nanna. Ma il corpo umano è miracolosamente perfetto. Il cervello delle donne cambia forma durante la gravidanza, la materia grigia si assottiglia ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 21 maggio 2022) C’è una demonizzazione assoluta nei confronti dei genitori che perdono le redini della vigilanza. L’opinione pubblica si indigna di fronte a un figlio sfuggito al controllo della madre o del padre. Eppure basta un solo istante di disattenzione perché uncada, si faccia male o peggio ancora si perda. Un battito di ciglia può essere fatale. Le distrazioni avvengono in particolar modo in quei momenti in cui siamo sotto assedio, privati dal sonno, oppure nei periodi in cui la routine s’impone tanto da farci desiderare di evadere, fuggire con il pensiero. Coincide esattamente con i primi due anni di vita del– quando non dormiamo per giorni e facciamo sempre gli stessi gesti: pannolino, pappa, nanna. Ma il corpo umano è miracolosamente perfetto. Il cervello delle donne cambia forma durante la gravidanza, la materia grigia si assottiglia ...

