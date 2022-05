Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 21 maggio

(Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Idell’deldi, 212022. Nessun ‘6’ né ‘5+1 al concorso– SuperStar numero 61 di. La combinazioneè: 2, 20, 25, 67, 78, 80, numero jolly 71 e numero SuperStar 28. Quattordici punti ‘5’ si sono aggiudicati una quota unitaria di 19.006,38 euro. Il jackpot per il prossimo concorso a disposizione dei punti ‘6’ è di 209.000.000 euro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

