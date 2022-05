Spallanzani di nuovo a caccia di virus, ora il vaiolo (Di sabato 21 maggio 2022) Tornano i cacciatori di virus dello Spallanzani. La squadra, composta da circa 40 persone, che gia' per l'emergenza Covid lavoro' senza sosta per sequenziare il virus in tempi record ora ha un nuovo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 21 maggio 2022) Tornano itori didello. La squadra, composta da circa 40 persone, che gia' per l'emergenza Covid lavoro' senza sosta per sequenziare ilin tempi record ora ha un...

Advertising

Carmeli33392291 : Il vaiolo delle scimmie è il nuovo convitato di pietra dello Spallanzani che allerta medici e pazienti. E il grimal… - GMocanuGLSIMOLA : RT @8foctdr67: Come per il Covid , tutto ricomincia proprio dallo Spallanzani di Roma. Il nuovo teatrino con annessa campagna del terrore e… - NatalinaUrra : RT @8foctdr67: Come per il Covid , tutto ricomincia proprio dallo Spallanzani di Roma. Il nuovo teatrino con annessa campagna del terrore e… - dianaterza : RT @8foctdr67: Come per il Covid , tutto ricomincia proprio dallo Spallanzani di Roma. Il nuovo teatrino con annessa campagna del terrore e… - Silvergio2377 : RT @8foctdr67: Come per il Covid , tutto ricomincia proprio dallo Spallanzani di Roma. Il nuovo teatrino con annessa campagna del terrore e… -