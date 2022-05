“Sono dei paracu*i!”: aiuto insperato per Roger Balduino, dietro si nasconde un piano diabolico (Di sabato 21 maggio 2022) Commenti di disprezzo per Roger, il naufrago inizia a perdere colpi: dall’Italia parte il dissenso, il resto del gruppo lo difende Roger Balduino (Isoladeifamosi.mediaset.it)Nelle ultime clip e poi anche in puntata Roger e Estefania hanno continuato ad essere protagonisti dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Entrambi due personaggi molto forti continuano a contendersi il podio, giocando di strategia l’uno sull’altro. Il pubblico ma anche gli stessi naufraghi si Sono divisi a metà: alcuni dalla parte di Roger, altri dalla parte di Estefania. La verità è che al gruppo Estefania non stava simpatica e lei avendo percepito questo astio ha pensato bene di schierarsi con i nuovi arrivati. La tecnica è stata quella di essere stata gentile per dare il benvenuto alle novità ma anche il resto ... Leggi su direttanews (Di sabato 21 maggio 2022) Commenti di disprezzo per, il naufrago inizia a perdere colpi: dall’Italia parte il dissenso, il resto del gruppo lo difende(Isoladeifamosi.mediaset.it)Nelle ultime clip e poi anche in puntatae Estefania hanno continuato ad essere protagonisti dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Entrambi due personaggi molto forti continuano a contendersi il podio, giocando di strategia l’uno sull’altro. Il pubblico ma anche gli stessi naufraghi sidivisi a metà: alcuni dalla parte di, altri dalla parte di Estefania. La verità è che al gruppo Estefania non stava simpatica e lei avendo percepito questo astio ha pensato bene di schierarsi con i nuovi arrivati. La tecnica è stata quella di essere stata gentile per dare il benvenuto alle novità ma anche il resto ...

