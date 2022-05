Advertising

FERMIGNANO - Furti e ladri in azione, a Fermignano torna la paura. Nella notte tra venerdì e sabato scorso, ma la notizia è trapelata solo ora, ovvero nei giorni del fine settimana dove l'entità degli ...Dopo aver cercato di farsi aprire il, i Vigili del Fuoco hanno deciso di forzare la serrata per entrare nell'abitazione e mettere in sicurezza eventuali ospiti e la struttura. Una volta ... Sfondano il portone e irrompono negli uffici Conad: suona l'allarme, ma i ladri scappano con 7mila euro FERMIGNANO - Furti e ladri in azione, a Fermignano torna la paura. Nella notte tra venerdì e sabato scorso, ma la notizia è trapelata solo ora, ovvero nei giorni del fine settimana ...Pescara. Questa mattina i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Pescara, hanno arrestato in flagranza dei reati di ...