(Di sabato 21 maggio 2022) Per approfondire : Foto :, incendio in un capannone. Le foto Articolo :a notte: incendio in un capannone/ FOTO / VIDEO(Firenze), 21 ...

Advertising

LA NAZIONE

Per approfondire : Foto :, incendio in un capannone industriale. Le foto Articolo :, rogo nella notte: incendio in un capannone industriale / FOTO / VIDEO(Firenze), 21 maggio 2022 - Rogo nel magazzino di materiale audio. Le fiamme sono divampate intorno alle 2,30 , tra giovedì e venerdì, in via di Castelpulci , all'interno di un capannone ......di Boris Becker nel penitenziario londinese del quartiere di Wandsworth si preannuncia un. ...00 Trento - Pesaro 82 - 83 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 19:45- Conegliano 1 - 3 VOLLEY - ... Scandicci, inferno nell’area industriale. Si indaga sul rogo che ha distrutto una ditta Il rogo in piena notte: il tempestivo allarme provvidenziale per salvare alcuni materiali. Le fiamme si sono propagate investendo un magazzino limitrofo ...E' accaduto in piena notte: il tempestivo allarme provvidenziale per salvare alcuni materiali. Le fiamme si sono propagate investendo un magazzino limitrofo ...