Olivi | il chiaravallese scampato al naufragio | ' Non potevamo salvarli | ci si è spaccato il cuore Non rivedrò più il mare'

ANCONA - 'La mia vita sono i nipoti, la passione per le moto e quella per il lavoro in mare ma ora al mare non andrò più, neppure per fare un bagno'. Onorioha 66 anni, è nato e vive a Chiaravalle, da 6 anni è in pensione ma amava talmente tanto il lavoro di gruista e tecnico che ha svolto per 40 anni a bordo di imbarcazioni e pontoni, che ha ...