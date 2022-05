"Nessun rischio di diffusione epidemica: ecco la verità sul vaiolo delle scimmie" (Di sabato 21 maggio 2022) Tre casi accertati in Italia e decine nel resto del mondo. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'Aifa per sfatare false informazioni e comprendere perché questo virus, conosciuto da sempre, ora è considerato anomalo Leggi su ilgiornale (Di sabato 21 maggio 2022) Tre casi accertati in Italia e decine nel resto del mondo. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'Aifa per sfatare false informazioni e comprendere perché questo virus, conosciuto da sempre, ora è considerato anomalo

