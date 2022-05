Napoli, Victor Osimhen miglior under 23 della Serie A (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Victor Osimhen è stato eletto dalla Lega Serie A quale miglior calciatore under 23 del campionato italiano. Le classifiche sono state redatte tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Osimhen in questa ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoè stato eletto dalla LegaA qualecalciatore23 del campionato italiano. Le classifiche sono state redatte tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisicasquadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativaprestazione.in questa ...

