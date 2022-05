Napoli, Spalletti: ''La squadra è a fine ciclo, serve la capacita' di rinnovarsi'' (Di sabato 21 maggio 2022) Spalletti: "Koulibaly capitano? Per me è incedibile, Ghoulam capitano contro lo Spezia, Zielinski e Fabian? Decide il club, Baldini ha deciso di fermarsi, Mertens e Ospina sono leader" Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference alla vigilia della sfida con lo Spezia. Queste le sue parole: Che Napoli sarà in futuro? "La squadra è a fine ciclo, serve la capacita' di rinnovarsi. Dobbiamo restare competitivi. I nostri avversari vogliono entrare in Champions. L'anno prossimo non si partira' dalla classifica finale di quest'anno. Si riparte tutti da zero. Nel gruppo del condominio c'e' un appartamento in piu' occupato dalla Fiorentina. Bisogna essere molto bravi. Questa competitivita' non ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 21 maggio 2022): "Koulibaly capitano? Per me è incedibile, Ghoulam capitano contro lo Spezia, Zielinski e Fabian? Decide il club, Baldini ha deciso di fermarsi, Mertens e Ospina sono leader" Luciano, allenatore del, ha parlato in Press Conference alla vigilia della sfida con lo Spezia. Queste le sue parole: Chesarà in futuro? "Laè ala' di. Dobbiamo restare competitivi. I nostri avversari vogliono entrare in Champions. L'anno prossimo non si partira' dalla classifica finale di quest'anno. Si riparte tutti da zero. Nel gruppo del condominio c'e' un appartamento in piu' occupato dalla Fiorentina. Bisogna essere molto bravi. Questa competitivita' non ...

