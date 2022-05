Michele Merlo, chi è la mamma Katia Ferrari: “Un dolore inspiegabile” (Di sabato 21 maggio 2022) Katia Ferrari ha sposato Domenico Merlo il 24 giugno 1989, e dal marito ha avuto un unico figlio, Michele Merlo. La coppia ha festeggiato 30 anni di matrimonio nel 2019, due anni prima della tragica morte del cantante noto con lo pseudonimo Mike Bird ad Amici, trasmissione a cui aveva preso parte come allievo – arrivando in semifinale – nell’edizione numero 16 datata 2017. La nascita di Michele Merlo è avvenuta a Marostica nel 1993, amatissimo dai genitori Katia e Domenico Merlo che hanno lottato con lui fino all’ultimo, quando il malore lo ha colpito a Bologna strappandolo a una vita fatta di amore e tanti progetti. La signora Katia Ferrari si è sempre tenuta lontana dai riflettori e sta vivendo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 maggio 2022)ha sposato Domenicoil 24 giugno 1989, e dal marito ha avuto un unico figlio,. La coppia ha festeggiato 30 anni di matrimonio nel 2019, due anni prima della tragica morte del cantante noto con lo pseudonimo Mike Bird ad Amici, trasmissione a cui aveva preso parte come allievo – arrivando in semifinale – nell’edizione numero 16 datata 2017. La nascita diè avvenuta a Marostica nel 1993, amatissimo dai genitorie Domenicoche hanno lottato con lui fino all’ultimo, quando il malore lo ha colpito a Bologna strappandolo a una vita fatta di amore e tanti progetti. La signorasi è sempre tenuta lontana dai riflettori e sta vivendo ...

Advertising

elilovesalex : IN CHE SENSO UN SERVIZIO SU MICHELE MERLO NELLA STESSA PUNTATA CON ALEX - PersonaDentro : l’intervista al papà di michele merlo mi ammazzo - CorriereCitta : Domenico Merlo, chi è il papà di Mike Bird. 'Per salvare mio figlio Michele bastava un'analisi del sangue', cosa ha… - blogtivvu : Luna Shirin Rasia, fidanzata di Michele Merlo: come si sono conosciuti e le ultime parole del cantante #michelemerlo - Ema_2303 : Per ricordare Michele Merlo, a #verissimo da Silvia Toffanin saranno ospiti il padre Domenico e Federica Carta con… -